メーガン妃とヘンリー王子はオーストラリア訪問を終えて米国に帰国したが、英国国民の圧倒的多数（４対１）が、夫妻が爵位を商業目的で利用することに反対していることが明らかになった。英紙メール・オン・サンデー紙が１９日、報じた。同紙が独自に行った世論調査によると、ウィリアム皇太子が所得税の納税額を公表することを拒否していることへの批判が高まる中、国民の間ではヘンリー王子が自身の財政状況をより透明性をも