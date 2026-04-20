【モデルプレス＝2026/04/20】ファミリーマートでは、「岩下の新生姜（R）入り 鶏つくね串」を、4月21日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて数量限定で発売する。【写真】岩下の新生姜コラボ仕様の鶏つくね串◆岩下の新生姜（R）×ファミマのコラボ再びファミリーマートでは、これまでにも「いなり寿司」や「冷たいまま食べるチキン南蛮（新生姜入りタルタルソース）」など、岩下の新生姜（R）とコラボした商品を展開