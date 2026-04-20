【モデルプレス＝2026/04/20】元タレントの木下優樹菜が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女と並んでキッチンに立つ様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻、13歳長女とキッチンで並んで談笑する姿◆木下優樹菜、13歳長女との2ショット公開木下は「フキの筋取るのだるって思っていたら」「自分は昔婆ぁびー【私の母】とこれをやった事があるからって手伝ってくれた長女」とコメントを添え、長女と