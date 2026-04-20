ENAの新番組『THE SCOUT』が、“マスター軍団”の歌手イ・スンチョル、ジェジュン、ガールズグループRed Velvetのウェンディ、バンドDAY6のYoung K、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とともに、音楽界の原石発掘に乗り出す。成長型音楽プロジェクト『THE SCOUT：生まれ変わる星』（原題・以下、『THE SCOUT』）が、来る5月8日20時に初放送を控えるなか、早くも熱い関心が寄せられている。【写真】ジェジュン