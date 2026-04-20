歌手兼俳優RAIN（チョン・ジフン）が、5月にカムバックする。4月20日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、最近Netflix『ブラッドハウンド』シーズン2で悪役“ペクジョン”として演技変身に成功したRAINが、来る5月に新曲をリリースし、電撃カムバックする。【写真】“韓国で最も美しい女優”、「もはや芸術」関係者によると、今回の新曲はこれまでRAINが披露してきたパフォーマンス中心の楽曲とは異なり、新たな感性を