インターネット調査などを手掛けるマクロミルはこのほど、全国の20〜69歳の男女2,000人を対象に、中食(惣菜)に対する生活者実態調査を実施し、結果を公表した。それによると、半数以上が、「惣菜は家事を軽減してくれる」「惣菜は食生活を豊かにする」と回答するなど、「惣菜」をポジティブに捉えていることが分かった。同社は、女性労働力率や男性育児休暇取得率の上昇を背景に、中食(惣菜)市場の規模が年々拡大する中、生活者の