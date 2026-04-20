【モデルプレス＝2026/04/20】元モーニング娘。の田中れいなが4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を公開した。【写真】1児の母・36歳元モー娘。「脚長くてすごく綺麗」シンプルデニムコーデ◆田中れいな、ミニスカセットアップで美脚スラリ田中は「セットアップが活躍する季節になってきましたね こちらわたくしがデザインさせていただきましたセットアップ」とコメント。ジャケットとタイトミニスカー