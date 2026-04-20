【ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティキット02 ギャバリオンドルネード】 7月 発売予定 価格：3,498円 バンダイは、食玩キット「ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティキット02 ギャバリオンドルネード」を7月に発売する。価格は3,498円。 本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場する「ギャバリオンドルネード