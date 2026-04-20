プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークスは、19日、2025-26 B2リーグ戦レギュラーシーズンのホーム最終戦に臨み、熊本ヴォルターズに87-74で勝利。今シーズン限りで現役を引退する「ミスターストークス」谷直樹選手が、自身の引退セレモニーが設けられた一戦で活躍し、勝利に貢献した。これでリーグ戦の連勝を19に伸ばした神戸ストークス。ホーム・ジーライオンアリーナ神戸での今シーズンの成績はわずか1敗（