「元祖アイドルアナ」としてフジテレビで活躍したフリーアナウンサー寺田理恵子（６４）の長女で、シンガー・ソングライターのゆりえ（３５）が２０日までに、俳優・俳優の大浦龍宇一（５７）との離婚を報告した。ゆりえは自身のブログで「ご報告」と題し、「日頃よりお世話になっている皆さまへご報告があります。私事ですが、今年１月に離婚致しました。彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにし