巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸け、２１日の中日戦（長野）に先発する。登板前日の２０日はジャイアンツ球場での投手練習に参加。開幕から２試合で防御率１・３８と安定感が光るだけに「チームが勝てるように投球するだけ」と連敗ストップへ闘志を燃やした。長野オリンピックスタジアムでの先発。長野県自体が人生「初上陸」だと言うが、地方球場での登板は豊富な１４年目右腕。「早くそのマウンド、球場、天候