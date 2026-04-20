日本ハムの新庄監督（54）は昨年10月、自身のインスタグラムで、「来年は開幕1カ月後には6ポジションを固定する考えです」と明言した。【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！その言葉通り、今季は開幕から水谷を「1番・左翼」、清宮幸が「2番・一塁」で、「3番・DH」のレイエス、「4番・三塁」の郡司、「5番・右翼」の万波まで固定し、捕手は田宮に一任した。これで