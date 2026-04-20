毎日のヘアスタイルをもっと自由に、もっと可愛く仕上げたい女性に朗報です♡ FRUITS ZIPPERとクレイツがコラボした限定ヘアアイロンセットが登場。プロ仕様の機能性と、推しカラーを楽しめるデザインが融合した特別なアイテムは、日常からお出かけ、推し活シーンまで大活躍間違いなしです♪ 360度可愛いを叶えるセット内容 「9012 イオンコードレス ストレートアイロン FRUITS ZIPPERコラボ