「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）の元妻でタレント美奈子（43）が19日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子だくさんならではの子育てを語った。美奈子のワンオペ育児の秘けつとして「楽をしたければ6人産むべし」と紹介された。スタジオからは驚きの声が上がり、タレントの峯岸みなみは「それが楽じゃないんだよって話になってきますけど」と口にした。美奈子は「6人いると6人でコミュニティができているので