24日から全国で放送される、ドリームジャンボ宝くじの新テレビCMに、俳優の吉岡里帆（33）と今田美桜（29）が出演。新CMでは、2人の宝くじ売り場での何気ない会話を通して、「当たったらどうしよう」と想像する楽しさが描かれている。【映像】春らしいパステル色コーデの吉岡里帆と今田美桜インタビューでは、「『今日も誰かを幸せに。』というキャッチコピーを聞いたときに、真っ先に思い浮かんだのは？」と2人に質問。吉岡は