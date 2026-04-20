アメリカにとって、20世紀はかつてない繁栄の時代であった。長期にわたり持続した成長と雇用、そして資本と労働の好循環は、米国経済の安定を支えてきた。しかし21世紀に入ると、その構造に変化が生じる。バブル崩壊や大不況、ゼロ金利への陥落、さらにはグローバル化の進展――これらの要因が重なり、従来の成長モデルは大きな転換点を迎えることとなった。本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革命』（日本実業出版