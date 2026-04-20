充実装備の「コンパクトSUV」！実用性と経済性、そして快適性が高度なレベルで求められるCセグメント市場。このカテゴリーにおいて、フランスのシトロエンが放つ個性派クロスオーバー「C4」が、新たな武器を携えて進化しました。シトロエンC4の歴史は、2004年にフランス本国で発表された初代モデルから始まりました。現行型となる第3世代モデルは2022年1月に日本デビューを果たしており、ハッチバックのエレガンスとSUVの力強