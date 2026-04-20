昨夜（19日）岡山県玉野市沖の瀬戸内海で汽船が岩場に乗り上げる事故があり、70代の男性がろっ骨を骨折するなどの重傷を負いました。 【写真を見る】玉野市の石島港付近で汽船が岩場に乗り上げる事故70代の男性が大けが【瀬戸内海】 「ケガをした男性がいる」と消防から海上保安部に通報 玉野海上保安部によりますと、きょう（20日）午前1時30分ごろ、消防から「操船中、玉野市石島港付近で衝突してケガをした男性が玉野市山