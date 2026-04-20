ピラフ星人が、新曲「Shalala」のCDを6月17日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【映像あり】ピラフ星人、新曲「Shalala」使用のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』ノンクレジットEDムービー） 本楽曲は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期のエンディングテーマに起用されており、4月19日に先行配信されている。配信にあわせて、同アニメのノンクレジットエ