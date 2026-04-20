私はカナエ（27）。約半年前に出産したユメには、生まれつき「赤あざ」がありました。私もとても不安だったのに、その不安に追い打ちをかけるように出産直後、「女の子なのになんて残酷なの」と非難してきた義母に憤りを感じていました。しかし時が過ぎるうちに、ユメの「赤あざ」は先生が言ったとおり薄くなってきたのです。母に「お義母さんが心配しているから、伝えてあげたら？」と言われ「義母も心配であんなことを言ったんだ