皿そばで知られる兵庫県豊岡市出石町で１９日、食べた皿そばの枚数を競う「第５１回出石そば喰（く）い大会」（但馬國出石観光協会主催）が開かれた。県内外から個人、団体合わせて約３３０人が参加し、計１万３４６６枚分の皿そばを平らげた。個人戦と３人１組の団体戦、小学生以下の子どもを含む家族３人で挑む「家庭円満戦」の３部門で実施。個人戦は１０分間、団体と家庭円満戦は１人５分間のリレー方式で争われ、「かむな