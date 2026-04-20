国が主張する「東京都と４６道府県の税収格差」の是正（偏在是正）や地方税制の課題を巡り、東京都の小池百合子知事と片山財務相が２０日、都庁で面会した。小池氏は面会後に記者団の取材に応じ、２００８年度の税制改正以降、他の道府県に配分された都財源について、「何に使われ、地方の財源の充実につながったのか不明だ」と述べ、使途の検証などを求めたことを明らかにした。面会は約２０分間にわたり行われた。都側は山下