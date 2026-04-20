◇近畿学生野球春季リーグ第3節3回戦大阪公立大2―1神戸医療未来大（2026年4月20日大阪シティ信金スタジアム）大阪公立大が今季初の勝ち点を挙げた。先発した吉岡晃生（4年、明星）が1失点でリーグ戦1部初完投を飾った。「完投を意識したのは9回のマウンドに上がってからでした」立ち上がりは制球に苦しむ場面もあったが「ゾーンを意識した」ピッチングで球数は少なかった。1点を争う厳しい展開だったものの「後のピッ