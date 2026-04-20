お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自民党総裁の席に座っている画像を公開した。真栄田は驚きの画像を添付し「ちょっと前だけど、何故か座らせてくれたのよ」と解説。続けて「セキュリティ大丈夫かと思いましたが、なかなか体験出来ないので感謝」とつづり、受話器を持ってポーズを撮る画像について「トランプ氏に強気で電話するイメージで撮りました」と説明した。フォロワーか