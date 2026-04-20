【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir VanityのFan Meeting 2026が7月25日(土)、代官山UNITにて開催決定した。Sir Vanityは2019年に結成され、2020年より本格的に活動をスタート。昨年12月には約3年半ぶりのフルアルバムをリリースし、今年3月には初の対バンを行うなど、年々精力的に活動している。さらに8月か