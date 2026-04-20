【モデルプレス＝2026/04/20】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が4月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿で38歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】38歳元AKB神7「綺麗を更新してる」胸元開きノースリワンピ姿◆小嶋陽菜、ノースリワンピで38歳誕生日報告小嶋は「今年も誕生日を迎えることができました 38歳」と同日誕生日を迎えたことを報告。花で飾られた空間で黒のノースリーブワンピースを着こなし、バー