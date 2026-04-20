【モデルプレス＝2026/04/20】女優の仲里依紗が4月20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶と結婚した当時を振り返る場面があった。【写真】36歳美人女優「女優の中でそんな人いない」“前代未聞”の結婚秘話◆仲里依紗、中尾明慶との結婚当時を振り返る今回の動画で仲は、Netflixの人気恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」（配信中）に出演したモデル・メイク講師のきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺