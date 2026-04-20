【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの辻希美が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「笑顔がそっくり」おもちゃで遊ぶ0歳次女のカメラ目線ショット◆辻希美、おすわりが安定してきた夢空ちゃん公開辻は「今日は夏日だったからひまわりワンピースだったよ」とつづり、ひまわり柄の黄色いワンピースに身を包んだ夢空ちゃんを公開。カメラに目線を