【モデルプレス＝2026/04/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式Instagramが4月19日に公開された。佐野雄大が人気アイドル2人と夜桜を堪能したことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】INIメンバー公開 夜に中目黒訪れた別々の男性グループ3人◆佐野雄大、人気アイドルグループメンバーとのプラベショット披露佐野は「ギリギリ夜桜」とつづり、いずれも人気ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の