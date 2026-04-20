社会民主党のラサール石井参院議員が2026年4月19日にXを更新し、「防衛装備移転三原則」の運用指針見直しについて猛批判した。「他国で戦争が起きれば『よっしゃ』と手を打ち...」16日に自民党と日本維新の会が了承した「防衛装備移転三原則」運用指針の見直し案。これまで、救難・輸送・警戒・監視・掃海の5類型に限られていた防衛装備品の国産完成品の移転が、全ての完成品や部品などまで可能となる。なお、防衛装備品は武器と非