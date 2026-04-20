東海地方は、明日21日(火)は天気が回復しますが、雨のあとの黄砂に注意してください。また、今年もゴールデンウィークが近づいてきました。連休前半は、晴れの天気は長続きしない予想です。明日21日(火)朝にかけて広く雨今日20日(月)の東海地方は、湿った空気が流れ込みやすくなっています。愛知県や岐阜県、静岡県は、高気圧の圏内で、薄い雲がかかるくらいで大体晴れています。一方、三重県は、東風で湿った空気の流れ込みが強く