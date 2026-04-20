EUは圏内における未成年者の保護措置執行に先駆けて公式の年齢確認アプリを展開する予定で、EUPL-1.2ライセンスのもと、オープンソースで開発しています。しかし、この年齢確認アプリをめぐって、公開直後から複数のセキュリティ専門家が端末内の機密データ保護の不備や生体認証回避の可能性などを指摘しています。Brussels launched an age checking app. Hackers say it takes 2 minutes to break it. - POLITICOhttps://www.pol