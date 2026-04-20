和洋どちらにもあうキャベツレシピを知りたい この時期、旬でリーズナブルな野菜と言えば、春キャベツ。丸々一個買ってもお手頃価格で、嬉しくなりますよね。今回は、せっかくゲットした春キャベツをおいしく使い切るために役立つ朝食レシピをご紹介しますよ。パン、ごはん、どちらにも合うので、ヘビロテしちゃうかも！？ キャベツにおなじみ食材をプラスして 今回ピックアップしたのは、キャベツに、家にありそうな食材をプラ