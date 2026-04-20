ガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が、5月に予定しているファンミーティング『Kep1arcade』日本公演の一部を中止することを発表した。【写真】活動を終了するヨンウン（SEO YOUNGEUN）公式サイトでは、「Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と報告。「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご