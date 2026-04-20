人助けって…家族を犠牲にしてまでやることじゃないですよね？奥さんからしたら、“家族のため”に作り置きしたおかず。アンタの友だちのために作ったんじゃねー！ って感じです。旦那さんはどうやら、人助けをする自分に酔っているようで…!?>>【まんが】ヒーローになりたい夫(ウーマンエキサイト編集部)