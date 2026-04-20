千葉ロッテマリーンズは4月21日正午からマリーンズオンラインストアで八木彬投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始する。八木は4月15日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）で初勝利を記録した。今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのボールやフォトファイルの数量限定販売に加え、記念ユニホームやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。八木投手は「プロ入り5年、念願の初勝利が記念グッズになり