自民党の旧安倍派のパーティー券をめぐり、東京地検特捜部が不起訴処分とした森喜朗元首相や当時の幹部ら9人について、検察審査会は20日までに、不起訴処分は「相当」と議決しました。自民党の旧安倍派「清和政策研究会」元幹部の下村博文議員、松野博一議員、萩生田光一議員ら7人と会長経験者の森喜朗元首相、事務担当者の計9人をめぐっては、議員へのパーティー券収入のキックバック分を派閥の収支報告書に記載しなかったとして