フリーアナウンサー壽老（じゅろう）麻衣が20日までインスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。6日の投稿で「昨年度、新しい命を迎え、家族が増えました」と出産を報告していた壽老は「温かいお祝いのメッセージをくださった皆さま、ありがとうございました。ひとつひとつ、大切に読ませていただいています」と感謝を伝え「今となっては、大きくなっていたお腹も少し懐かしく感じます」と大きなおなかを抱えたマタニテ