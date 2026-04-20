【第45話】 無料公開期間：4月26日まで 第45話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは4月20日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第45話「ボーイッシュ彼女の後輩の動きが女子向けすぎる」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は4月26日まで。 第45話では、ゆらの兄に恋する千代子の恋愛相談に、大地とあきらがのる。女の子を