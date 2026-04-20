今シーズンのロサンゼルス・レイカーズは、ウェスタン・カンファレンス4位の53勝29敗でレギュラーシーズンを終え、4シーズン連続通算67度目のプレーオフ出場を果たした。 第5シードのヒューストン・ロケッツとのファーストラウンドを前に、レイカーズはレギュラーシーズン終盤からリーグトップの平均33.5得点に7.7リバウンド8.3アシスト1.