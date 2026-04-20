4月20日（現地時間4月19日）、WNBAのゴールデンステイト・ヴァルキリーズは、『WNBAドラフト2026』で3巡目全体38位で指名した田中こころ（ENEOSサンフラワーズ所属）が、今シーズンはチームに加入しないことを発表した。 ヴァルキリーズは同日にトレーニングキャンプのロスターを発表したが、そこに田中の名前はなく、その理由について「国際試合へ出場するため、今シ