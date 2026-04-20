4月20日（現地時間19日）、サンアントニオ・スパーズがホームのフロスト・バンク・センターでポートランド・トレイルブレイザーズとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 ウェスタン・カンファレンス2位で7年ぶりのプレーオフに進んだスパーズは、3点ビハインドで迎えた第1クォーター開始4分13秒からビクター・ウェンバンヤマ、デビン・バッセル、