ミライアルが後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろに、舶用計器や鉄道車両用機器の販売を行う布谷舶用計器工業（大阪市西区）の全株式を４月３０日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 布谷舶用計器が、中期経営計画の一環として掲げるＭ＆Ａの対象候補として想定する４つの事業分野における「社会インフラ事業」に分類でき、異なる市場・技術・カルチャーをグループ内に取り