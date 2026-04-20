ＢｅｅＸは急動意。この日午前１１時ごろ、クラウド運用保守の年額固定パッケージ「ＢｅｅＸＰｌｕｓＭＳＰ監視サービス」の提供開始を発表した。同サービスは、顧客のシステムを２４時間３６５日体制で継続的に監視し、異常の早期検知・通知を行うもの。ソフトバンク傘下のＳＢＣ＆Ｓと組んで提供する。これが材料視されたようだ。 出所：MINKABU PRESS