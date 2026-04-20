午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８９、値下がり銘柄数は７２０、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に機械、繊維、情報・通信、空運など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS