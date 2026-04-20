4月18日、Mrs. GREEN APPLEがMUFGスタジアム（国立競技場）にてスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を開催。 （関連：【画像あり】ド派手な演出で国立競技場を沸かせるMrs. GREEN APPLEのライブ） 4月と7月にMUFGスタジアム（国立競技場）で計4日間、そして5月に大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間開催するスタジアムツアーをスタートさせた。 MUF