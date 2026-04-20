テスホールディングスが後場に入り下げ幅を縮小している。午前１１時３０分ごろ、子会社テス・エンジニアリングが、山陰合同銀行傘下のごうぎんエナジーから、「太陽光発電システム」の設置工事を受注したと発表しており、好材料視されている。 東京都江東区の青海流通センター１号棟及び２号棟に設置するもので、ごうぎんエナジーが発電事業者となり、発電された電力を青海流通センター１号