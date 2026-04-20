1886年（明治19年）5月1日に誕生した名古屋駅が、2026年に開業140周年という大きな節目を迎えます。これを記念して、JR東海は4月29日(水・祝)〜5月31日(日)までの間、「名古屋駅開業140周年キャンペーン」を盛大に開催します。目玉となるのは、普段は旅客が乗車できない「引き上げ線」や「留置線」を体験できる特別記念列車の運行です。また、車両基地に潜入できる「さわやかウォーキング」や、駅係員がかつて使用していたレアな鉄