「豚こまのスピードピカタ」【画像で見る】フライパンに広げて一気に作る「豚こまのスピードピカタ」パックからそのまま切らずに調理でき、肉の中でも比較的お財布に嬉しい豚こま。たくさん活用したいけれど、なんだかマンネリ気味に…。そんな時には豚こまを卵液で包むように焼いてつくるピカタはいかがでしょう。時短にもなって見た目も豪華なピカタを料理研究家の小林まさみさんが教えてくれました。レシピを教えてくれたのは料