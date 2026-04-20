OWC Express 4M2 Ultra Other World Computing（OWC）は4月20日（月）、Thunderbolt 5に対応した4スロットNVMe M.2 SSDエンクロージャー「OWC Express 4M2 Ultra」を発表。NAB 2026で公開した。 NVMe M.2 SSDを最大4台まで搭載可能な外付けストレージケース。Thunderbolt 5の帯域を活用し、実効速度で最大6,622MB/秒のデータ転送に対応する。高負荷な8K以上の動画ワークフローな